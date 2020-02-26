Получить гражданство Румынии иностранец может в общем или ускоренном порядке натурализации, либо по упрощенной программе репатриации. Для россиян самым быстрым и простым способом является восстановление румынского гражданства по корням.

Репатриация

Программа получения гражданства Румынии по репатриации предназначена для иностранцев, которые проживали на территории Великой Румынии до 1940 года, либо имели местное гражданство. Восстановление румынского гражданства доступно также потомкам вышеуказанных лиц по прямой линии, вплоть до правнуков. Стать репатриантом может любой россиянин, который докажет территориальную принадлежность к Румынии документально.

Подтверждением законных оснований для репатриации в Румынию могут быть такие документы:

свидетельства о рождении, браке, разводе, усыновлении, смерти;

выписки из национальных архивов;

справки из университета;

военного билета;

другого документа с указанием гражданской принадлежности владельца.

Восстановление гражданства по корням не требует от заявителя знания румынского языка на высоком уровне. Претенденту необходимо выучить только базовые фразы для ответов на простые вопросы на церемонии присяги. Репатрианты также не обязаны находиться на территории государства до подачи заявления и после получения гражданства, подавать сведения об уровне дохода или наличии жилья, отказываться от предыдущего паспорта.

Процедура предоставления национальных прав происходит в среднем за 12–18 месяцев при помощи миграционных специалистов. Соискатель подготавливает документы, подает запрос в Национальное агентство по делам гражданства Румынии (ANC). После рассмотрения заявления и уведомления о положительном решении Комиссии заявитель дает присягу и получает паспорт гражданина Румынии.

Натурализация

Для получения румынского гражданства в общем порядке натурализации иностранцу следует предварительно прожить в стране 8 лет без перерыва, а также соответствовать другим требованиям:

знание румынского языка, культурных и законодательных норм;

наличие постоянного источника дохода и места проживания (в собственности или аренде) на территории Румынии;

отсутствие судимостей (в том числе на родине заявителя).

Для легального переезда в Румынию соискатель может воспользоваться одним из законных оснований — заключение трудового договора с местной компанией, обучение в частном или государственном вузе, ведение коммерческой деятельности и так далее. Иммигрант сначала получает статус временного резидента, через пять лет меняет его на ПМЖ, а еще через три года может претендовать на получение румынского паспорта. Срок натурализации в Румынию сокращается наполовину при инвестировании в экономику государства от 1 000 000 EUR. Супруги румынских граждан могут получить гражданство через 5 лет проживания в Румынии.