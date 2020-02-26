Владелец румынского паспорта жить и работать в странах ЕС, путешествовать без виз по большинству государств мира и пользоваться следующими преимуществами статуса гражданина:
Получить гражданство Румынии иностранец может в общем или ускоренном порядке натурализации, либо по упрощенной программе репатриации. Для россиян самым быстрым и простым способом является восстановление румынского гражданства по корням.
Программа получения гражданства Румынии по репатриации предназначена для иностранцев, которые проживали на территории Великой Румынии до 1940 года, либо имели местное гражданство. Восстановление румынского гражданства доступно также потомкам вышеуказанных лиц по прямой линии, вплоть до правнуков. Стать репатриантом может любой россиянин, который докажет территориальную принадлежность к Румынии документально.
Подтверждением законных оснований для репатриации в Румынию могут быть такие документы:
Восстановление гражданства по корням не требует от заявителя знания румынского языка на высоком уровне. Претенденту необходимо выучить только базовые фразы для ответов на простые вопросы на церемонии присяги. Репатрианты также не обязаны находиться на территории государства до подачи заявления и после получения гражданства, подавать сведения об уровне дохода или наличии жилья, отказываться от предыдущего паспорта.
Процедура предоставления национальных прав происходит в среднем за 12–18 месяцев при помощи миграционных специалистов. Соискатель подготавливает документы, подает запрос в Национальное агентство по делам гражданства Румынии (ANC). После рассмотрения заявления и уведомления о положительном решении Комиссии заявитель дает присягу и получает паспорт гражданина Румынии.
Для получения румынского гражданства в общем порядке натурализации иностранцу следует предварительно прожить в стране 8 лет без перерыва, а также соответствовать другим требованиям:
Для легального переезда в Румынию соискатель может воспользоваться одним из законных оснований — заключение трудового договора с местной компанией, обучение в частном или государственном вузе, ведение коммерческой деятельности и так далее. Иммигрант сначала получает статус временного резидента, через пять лет меняет его на ПМЖ, а еще через три года может претендовать на получение румынского паспорта. Срок натурализации в Румынию сокращается наполовину при инвестировании в экономику государства от 1 000 000 EUR. Супруги румынских граждан могут получить гражданство через 5 лет проживания в Румынии.
Стандартное досье репатрианта из России в Румынию включает в себя документы на русском языке, которые переводятся на румынский с последующей легализацией:
Стоимость услуг по оформлению гражданства Румыниии зависит от наличия у заявителя документов и их состояния, выбранной программы получения гражданства, размера государственных сборов. Точная цена формируется на основании предоставляемых клиенту услуг:
Владелец румынского паспорта жить и работать в странах ЕС, путешествовать без виз по большинству государств мира и пользоваться следующими преимуществами статуса гражданина:
Граждане Румынии вправе выбрать местом постоянного пребывания любое из государств Европейского союза. Соискатель получает возможность официально трудоустроиться, платить налоги, обучаться в университете, обращаться в банковские и медицинские учреждения на равных условиях с коренным населением выбранной страны.
Румыния признает и допускает двойное гражданство. Это означает, что при получении гражданства Румынии вам не нужно будет отказываться от вашего гражданства. Вы можете быть гражданином Румынии и при этом сохранить свое исходное гражданство.
Временные рамки оформления румынского паспорта варьируются для каждого клиента. На основе нашего десятилетнего опыта, мы определили, что средний срок оформления составляет приблизительно 12 месяцев. Для получения более точной информации, связанной с вашим конкретным случаем, рекомендуем оставить заявку или позвонить нам напрямую.
Да, но на элементарном уровне. Для получения румынского гражданства нужно дать присягу на верность Румынии. Наша компания предоставляет преподавателя по румынскому языку, что облегчит вам процесс подготовки и поможет избежать трудностей.
Наши подписчики часто интересуются: зачем Румыния раздает паспорта гражданам других стран? Сегодня вы узнаете ответ на этот вопрос!
Ответы на вопросы клиентов Aristipp
Ответы на популярные вопросы
Советы по подготовке, текст и порядок сдачи присяги для удачного получения румынского гражданства
Возможность получения высокооплачиваемой, перспективной работы является одним из основных преимуществ европейского гражданства.