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Что дает паспорт Румынии

Владелец румынского паспорта жить и работать в странах ЕС, путешествовать без виз по большинству государств мира и пользоваться следующими преимуществами статуса гражданина:

  • Путешествия без предварительного оформления визовых документов в 167 мировых государств
  • Регистрация коммерческого предприятия на упрощенных условиях для местных граждан
  • Снижение налоговой нагрузки за счет минимальных процентных ставок и лояльных условий для предпринимателей
  • Выбор для постоянного пребывания любой из стран ЕС с правом на трудоустройство, обучение, медицинское и банковское обслуживание
  • Оформление гражданства Европейского союза для детей младше 18 лет без уплаты государственных пошлин
  • Неограниченная покупка жилой и коммерческой недвижимости на территории ЕС

Способы получения румынского гражданства

Получить гражданство Румынии иностранец может в общем или ускоренном порядке натурализации, либо по упрощенной программе репатриации. Для россиян самым быстрым и простым способом является восстановление румынского гражданства по корням.

Репатриация

Программа получения гражданства Румынии по репатриации предназначена для иностранцев, которые проживали на территории Великой Румынии до 1940 года, либо имели местное гражданство. Восстановление румынского гражданства доступно также потомкам вышеуказанных лиц по прямой линии, вплоть до правнуков. Стать репатриантом может любой россиянин, который докажет территориальную принадлежность к Румынии документально.

Подтверждением законных оснований для репатриации в Румынию могут быть такие документы:

  • свидетельства о рождении, браке, разводе, усыновлении, смерти;
  • выписки из национальных архивов;
  • справки из университета;
  • военного билета;
  • другого документа с указанием гражданской принадлежности владельца.

Восстановление гражданства по корням не требует от заявителя знания румынского языка на высоком уровне. Претенденту необходимо выучить только базовые фразы для ответов на простые вопросы на церемонии присяги. Репатрианты также не обязаны находиться на территории государства до подачи заявления и после получения гражданства, подавать сведения об уровне дохода или наличии жилья, отказываться от предыдущего паспорта.

Процедура предоставления национальных прав происходит в среднем за 12–18 месяцев при помощи миграционных специалистов. Соискатель подготавливает документы, подает запрос в Национальное агентство по делам гражданства Румынии (ANC). После рассмотрения заявления и уведомления о положительном решении Комиссии заявитель дает присягу и получает паспорт гражданина Румынии.

Натурализация

Для получения румынского гражданства в общем порядке натурализации иностранцу следует предварительно прожить в стране 8 лет без перерыва, а также соответствовать другим требованиям:

  • знание румынского языка, культурных и законодательных норм;
  • наличие постоянного источника дохода и места проживания (в собственности или аренде) на территории Румынии;
  • отсутствие судимостей (в том числе на родине заявителя).

Для легального переезда в Румынию соискатель может воспользоваться одним из законных оснований — заключение трудового договора с местной компанией, обучение в частном или государственном вузе, ведение коммерческой деятельности и так далее. Иммигрант сначала получает статус временного резидента, через пять лет меняет его на ПМЖ, а еще через три года может претендовать на получение румынского паспорта. Срок натурализации в Румынию сокращается наполовину при инвестировании в экономику государства от 1 000 000 EUR. Супруги румынских граждан могут получить гражданство через 5 лет проживания в Румынии.

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Как получить гражданство Румынии с помощью Aristipp

  1. Подготовка досье и запись на подачу Закрепленный за заявителем юрист самостоятельно формирует необходимый список, подготавливает документы, находит недостающие справки и свидетельства в архивах, занимается их апостилированием и переводом. Также специалист помогает соискателю зарегистрироваться для подачи заявления на сайте Национального агентства по делам гражданства Румынии. В назначенный день и время претендент на гражданство вместе с сопровождающим лицом посещает Министерство юстиции в Бухаресте и подает документы на восстановление национального статуса.
  2. Ожидание решения В течение 150 календарных дней румынские госслужащие рассматривают запрос иностранца и удовлетворяют его при соблюдении всех законодательных условий. Эксперт международного права следит за тем, чтобы у комиссии не было повода отказать заявителю, а также контролирует ход рассмотрения дела и дает исчерпывающую информацию клиенту при каждом обращении.
  3. Регистрация на присягу После одобрения запроса на восстановление гражданства иностранец при помощи миграционного юриста записывается на торжественную процедуру в удобный для себя день и время в течение последующих 6 месяцев. Закрепленный специалист помогает клиенту подготовиться к принесению присяги.
  4. Получение сертификата о гражданстве В запланированный день соискатель вместе с сопровождающим лицом приезжает в Бухарест, посещает здание Минюста и произносит текст присяги. По окончании церемонии он получает документ, удостоверяющий восстановление национальных прав. С сертификатом о гражданстве иностранец может оформить румынские внутренний и заграничный биометрические паспорта.
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Какие нужны документы

Стандартное досье репатрианта из России в Румынию включает в себя документы на русском языке, которые переводятся на румынский с последующей легализацией:

  1. Заграничный паспорт с копиями
  2. Заявление установленного образца, заполненное на румынском языке
  3. Свидетельства гражданского состояния
  4. Подтверждение территориальной принадлежности к местному народу
  5. Справка о несудимости
  6. Для детей — письменное согласие родителей о приобретении ребенком румынской национальности
Румыния - современная страна ЕС

Сколько стоит гражданство Румынии

Стоимость услуг по оформлению гражданства Румыниии зависит от наличия у заявителя документов и их состояния, выбранной программы получения гражданства, размера государственных сборов. Точная цена формируется на основании предоставляемых клиенту услуг:

  1. Нахождение недостающих документов для подтверждения оснований для участия в иммиграционной программе
  2. Формирование полного досье для подачи в Министерство юстиции
  3. Запись на посещение госорганов в ускоренном порядке (в течение 2 недель)
  4. Планирование посещения Бухареста для подачи заявления
  5. Помощь в изучении румынского языка и успешном принесении присяги
  6. Регулярный контроль и информирование клиента о ходе рассмотрения дела
  7. Оформление сертификата о гражданстве в минимальный срок (от 12 месяцев)
Получение румынского паспорта для россиян при поддержке миграционных специалистов компании Aristipp стоит
от €3000
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Румыния - европейская страна с традициями

Преимущества получения гражданства при поддержке Aristipp

Владелец румынского паспорта жить и работать в странах ЕС, путешествовать без виз по большинству государств мира и пользоваться следующими преимуществами статуса гражданина:

  • Скорость решения вопроса Опытные юристы помогают оформить гражданство Румынии в срок от 1 года.
  • Увеличение шансов на получение гражданства Миграционные специалисты знают тонкости и нюансы законодательства и делают все, чтобы клиент получил паспорт Румынии.
  • Минимизация хлопот и усилий Закрепленный за клиентом эксперт выполняет все задачи — от подготовки документов до логистики поездок в Бухарест.
  • Индивидуальный подход Юристы Aristipp внимательно изучают родословную клиента, учитывают его пожелания и подбирают оптимальный путь иммиграции в соответствии с бюджетом и ожиданиями соискателя.
  • Экономия финансовых средств Услуги компании Aristipp — одни из самых доступных в своем сегменте.

Что получают Наши клиенты?

Номер досара
Номер досара
Справка о несудимости
Справка о несудимости
Сертификат о рождении
Сертификат о рождении
Внутренний паспорт (IDкарта)
Внутренний паспорт (IDкарта)
Сертификат о гражданстве Румынии
Сертификат о гражданстве Румынии
Заграничный паспорт гражданина Румынии
Заграничный паспорт гражданина Румынии
Сертификат о браке
Сертификат о браке
Водительское удостоверение
Водительское удостоверение

отвечаем на ваши вопросы

В каких странах можно жить с румынским паспортом? 

Граждане Румынии вправе выбрать местом постоянного пребывания любое из государств Европейского союза. Соискатель получает возможность официально трудоустроиться, платить налоги, обучаться в университете, обращаться в банковские и медицинские учреждения на равных условиях с коренным населением выбранной страны. 

Нужно ли отказываться от своего текущего гражданства?

Румыния признает и допускает двойное гражданство. Это означает, что при получении гражданства Румынии вам не нужно будет отказываться от вашего гражданства. Вы можете быть гражданином Румынии и при этом сохранить свое исходное гражданство.

Какие сроки получения гражданства Румынии?

Временные рамки оформления румынского паспорта варьируются для каждого клиента. На основе нашего десятилетнего опыта, мы определили, что средний срок оформления составляет приблизительно 12 месяцев. Для получения более точной информации, связанной с вашим конкретным случаем, рекомендуем оставить заявку или позвонить нам напрямую.

Нужно ли знать румынский язык?

Да, но на элементарном уровне. Для получения румынского гражданства нужно дать присягу на верность Румынии. Наша компания предоставляет преподавателя по румынскому языку, что облегчит вам процесс подготовки и поможет избежать трудностей.

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